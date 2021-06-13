Сборную Украины по футболу представили под флагом России на польском ТВ

Сборную Украины по футболу представили под флагом России в эфире польского телеканала TVP Sport. Об этом в "Фейсбуке" рассказал журналист Константин Андриюк.

Инцидент произошёл вечером 12 июня после завершения матча Россия — Бельгия. Тогда в эфире появилось расписание матчей следующего игрового дня, на нём рядом с названием сборной Украины появился российский триколор.

Впрочем, это была не единственная ошибка. Так, английскую сборную презентовали под флагом Уэльса, Хорватию — под швейцарским флагом, Австрию и Северную Македонию — датским и финским, а сборная Нидерландов была презентована под знаменем бельгийцев.