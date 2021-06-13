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Сборную Украины по футболу представили под флагом России на польском ТВ

Свой первый матч команда из Незалежной проведёт вечером 13 июня против Нидерландов.

13 июня, 10:37
<p>Скриншот © TVP Sport</p>

Скриншот © TVP Sport

Сборную Украины по футболу представили под флагом России в эфире польского телеканала TVP Sport. Об этом в "Фейсбуке" рассказал журналист Константин Андриюк.

Инцидент произошёл вечером 12 июня после завершения матча Россия — Бельгия. Тогда в эфире появилось расписание матчей следующего игрового дня, на нём рядом с названием сборной Украины появился российский триколор.

Впрочем, это была не единственная ошибка. Так, английскую сборную презентовали под флагом Уэльса, Хорватию — под швейцарским флагом, Австрию и Северную Македонию — датским и финским, а сборная Нидерландов была презентована под знаменем бельгийцев.

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Напомним, сборная Украины свой первый матч на турнире проведёт 13 июня против команды Нидерландов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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