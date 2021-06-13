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Потерявший сознание на поле футболист Эриксен уже пообщался с партнёрами по сборной

Ранее он был признан лучшим игроком встречи, во время которой упал на поле и не смог прийти в себя.

13 июня, 10:14
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча против Финляндии, пришёл в себя и уже пообщался с партнёрами по команде. Об этом в "Твиттере" сообщила датская федерация футбола.

"Сегодня утром мы поговорили с Кристианом, он передал слова поддержки партнёрам по команде. Его состояние стабильное, он останется в больнице для дальнейших обследований", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что игроки получили кризисную помощь и поддерживают друг друга. При этом диагноз оказавшегося в больнице Эриксена пока не уточняется.

Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча

Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча

Напомним, что ранее в концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же доиграли, Финляндия обыграла Данию, а Эриксен был признан лучшим игроком встречи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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