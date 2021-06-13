Потерявший сознание на поле футболист Эриксен уже пообщался с партнёрами по сборной

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча против Финляндии, пришёл в себя и уже пообщался с партнёрами по команде. Об этом в "Твиттере" сообщила датская федерация футбола.

"Сегодня утром мы поговорили с Кристианом, он передал слова поддержки партнёрам по команде. Его состояние стабильное, он останется в больнице для дальнейших обследований", — говорится в сообщении.