Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который упал без сознания на поле и был вынесен оттуда медиками на носилках, признан лучшим игроком матча чемпионата Европы — 2020 против Финляндии. Такое решение приняли в УЕФА.