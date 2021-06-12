Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча
Вскоре после того, как футболиста госпитализировали, игра продолжилась. В итоге Финляндия обыграла Данию.
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Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который упал без сознания на поле и был вынесен оттуда медиками на носилках, признан лучшим игроком матча чемпионата Европы — 2020 против Финляндии. Такое решение приняли в УЕФА.
"Футбол — красивая игра, и Кристиан играет красиво", — приводят слова президента УЕФА Александера Чеферина в аккаунте ассоциации в "Твиттере".
Там добавили, что Эриксен стал звездой сегодняшнего матча, и пожелали ему быстрого восстановления.
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Напомним, что ранее в концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же доиграли, Финляндия обыграла Данию.
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