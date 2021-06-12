НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Упавшего на поле без сознания Эриксена признали лучшим игроком матча

Вскоре после того, как футболиста госпитализировали, игра продолжилась. В итоге Финляндия обыграла Данию.

11 июня, 21:28
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который упал без сознания на поле и был вынесен оттуда медиками на носилках, признан лучшим игроком матча чемпионата Европы — 2020 против Финляндии. Такое решение приняли в УЕФА.

"Футбол — красивая игра, и Кристиан играет красиво", — приводят слова президента УЕФА Александера Чеферина в аккаунте ассоциации в "Твиттере".

Там добавили, что Эриксен стал звездой сегодняшнего матча, и пожелали ему быстрого восстановления.

"Наши мысли с Кристианом": Сборная России выразила поддержку датскому полузащитнику Эриксену, которого унесли с матча без сознания

"Наши мысли с Кристианом": Сборная России выразила поддержку датскому полузащитнику Эриксену, которого унесли с матча без сознания

Напомним, что ранее в концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч был приостановлен. В УЕФА сообщили, что футболист был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как стабильное. Матч всё же доиграли, Финляндия обыграла Данию.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Есть рекорд: Жирков стал самым "старым" членом сборной на Евро

вчера в 21:57

"Наши мысли с Кристианом": Сборная России выразила поддержку датскому полузащитнику Эриксену, которого унесли с матча без сознания

сегодня в 17:49

Боремся дальше: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020

сегодня в 20:52

СМИ: Лидеры "Большой семёрки" договорились о едином подходе к Китаю

вчера в 21:45

Бабушкино наследство: Самые дорогие вещи из советской квартиры, за которыми охотятся коллекционеры

вчера в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1