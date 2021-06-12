Сборная России по футболу уступила в первом матче на Евро-2020 Бельгии со счётом 0:3.

Уже в самом начале игры нашей команде пришлось мириться со статусом отыгрывающихся: Лукаку после ошибки Семёнова смог спокойно пробить ворота Шунина. Чуть позже Мёнье забил второй. Стоит отметить, что незадолго до этого он вышел на замену вместо Тимоти Кастаня.

Во втором тайме наша команда попыталась добавить движения и агрессии, но Бельгия, кажется, уже была к этому готова и достаточно спокойно встречала наших футболистов. Соперники не спешили удивлять друг друга и, видимо, готовились к следующим встречам. В самом конце матча, когда болельщики начали потихоньку грустить и засыпать, Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.