Боремся дальше: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020
Исход матча был понятен уже после первого тайма, когда в ворота Антона Шунина влетело два мяча.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Сборная России по футболу уступила в первом матче на Евро-2020 Бельгии со счётом 0:3.
Уже в самом начале игры нашей команде пришлось мириться со статусом отыгрывающихся: Лукаку после ошибки Семёнова смог спокойно пробить ворота Шунина. Чуть позже Мёнье забил второй. Стоит отметить, что незадолго до этого он вышел на замену вместо Тимоти Кастаня.
Во втором тайме наша команда попыталась добавить движения и агрессии, но Бельгия, кажется, уже была к этому готова и достаточно спокойно встречала наших футболистов. Соперники не спешили удивлять друг друга и, видимо, готовились к следующим встречам. В самом конце матча, когда болельщики начали потихоньку грустить и засыпать, Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.
В итоге 0:3 — наша сборная начинает Евро-2020 с поражения. Впереди — игра с Финляндией, которая при нынешнем турнирном положении может быть решающей.
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