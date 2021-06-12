Болельщики освистали сборную Бельгии, вставшую на колено перед игрой с Россией

Встреча в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась в 22:00 мск. Когда команды вышли на поле, члены сборной Бельгии встали на колено в поддержку уже утвердившейся на Западе традиции. Болельщики ответили на это гулом и свистом. Российские футболисты остались стоять, как и планировалось .

Напомним, что с прошлого года у некоторых западных спортсменов, в том числе в футболе и "Формуле-1", стало традицией перед соревнованиями преклонять колено для участия в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих. Их российские коллеги, как правило, такие действия не поддерживают, потому что не имеют причастности к угнетению других рас в США.