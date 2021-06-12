Болельщики освистали сборную Бельгии, вставшую на колено перед игрой с Россией
Российские спортсмены обычно в подобных акциях участия не принимают. Поступили так и в этот раз.
Фото © ТАСС / EPA Pool
На стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге перед игрой сборных России и Бельгии болельщики освистали бельгийских футболистов, вставших на колено в поддержку движения BLM.
Belgium's players took the knee before their game against Russia.— OGCOM (@OGambling) June 12, 2021
The Russians didn't kneel. #RUS #BELRUS #EURO2020 pic.twitter.com/vrx1dROVsS
Встреча в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась в 22:00 мск. Когда команды вышли на поле, члены сборной Бельгии встали на колено в поддержку уже утвердившейся на Западе традиции. Болельщики ответили на это гулом и свистом. Российские футболисты остались стоять, как и планировалось.
Напомним, что с прошлого года у некоторых западных спортсменов, в том числе в футболе и "Формуле-1", стало традицией перед соревнованиями преклонять колено для участия в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих. Их российские коллеги, как правило, такие действия не поддерживают, потому что не имеют причастности к угнетению других рас в США.
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