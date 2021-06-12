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Матч Евро-2020 Дания — Финляндия после потери сознания Эриксоном возобновят сегодня

Судьи приняли решение приостановить игру, в которой пока не было забито голов.

12 июня, 17:59
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Матч Евро-2020 Дания — Финляндия возобновится 12 июня в 21:30 (мск) из-за инцидента с потерей сознания футболистом датчан Кристианом Эриксенем.

Встреча была прервана в конце первого тайма после того, как звезда сборной Дании Эриксен упал и потерял сознание прямо на поле. В итоге его увезли в больницу, а болельщиков попросили не покидать свои места.

Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией

Реанимируют прямо на поле: Главная звезда сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией

При этом Эриксен покидал поле в сознании, а уже в госпитале его состояние стабилизировалось. Добавим, что Дания и Финляндия являются соперниками нашей сборной в группе на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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