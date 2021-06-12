Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч Евро-2020 против Бельгии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Место в воротах займёт Антон Шунин. В обороне — Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес и Юрий Жирков. Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев и Роман Зобнин сыграют в опорной зоне. Чуть выше — Далер Кузяев и Александр Головин, а в атаке — капитан команды Артём Дзюба.