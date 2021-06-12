Вперёд, парни: Сборная России назвала стартовый состав на матч с Бельгией
Дебют команды Станислава Черчесова на турнире состоится во встрече против Бельгии.
Фото © РФС
Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч Евро-2020 против Бельгии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
Место в воротах займёт Антон Шунин. В обороне — Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес и Юрий Жирков. Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев и Роман Зобнин сыграют в опорной зоне. Чуть выше — Далер Кузяев и Александр Головин, а в атаке — капитан команды Артём Дзюба.
Добавим, что матч против Бельгии на стадионе в Петербурге станет первым для нашей команды на Евро-2020.
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