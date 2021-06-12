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Вперёд, парни: Сборная России назвала стартовый состав на матч с Бельгией

Дебют команды Станислава Черчесова на турнире состоится во встрече против Бельгии.

12 июня, 17:43
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч Евро-2020 против Бельгии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Место в воротах займёт Антон Шунин. В обороне — Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес и Юрий Жирков. Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев и Роман Зобнин сыграют в опорной зоне. Чуть выше — Далер Кузяев и Александр Головин, а в атаке — капитан команды Артём Дзюба.

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Добавим, что матч против Бельгии на стадионе в Петербурге станет первым для нашей команды на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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