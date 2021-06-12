СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020
Дебютная встреча команды Станислава Черчесова на турнире состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.
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Сборная России по футболу не собирается вставать на колено в знак солидарности с акцией движения BLM перед матчами Евро-2020. Об этом сообщает Eurostavka.
"На текущий момент в сборной России нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией", — заявил источник издания.
При этом в Госдуме заявили, что позицию нашей команды поддерживают и уважают.
"Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому её решение мы всегда будем уважать", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в беседе с "Чемпионатом".
Парламентарий уверен, что в иностранных СМИ будет много внимания, однако не стоит обращать внимания на это, так как позицию России "плохо слышат".
Напомним, свой первый матч на Евро-2020 наша сборная проведёт против Бельгии сегодня вечером на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.
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