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СМИ: Сборная России не будет вставать на колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Дебютная встреча команды Станислава Черчесова на турнире состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.

12 июня, 16:23
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<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу не собирается вставать на колено в знак солидарности с акцией движения BLM перед матчами Евро-2020. Об этом сообщает Eurostavka.

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"На текущий момент в сборной России нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией", заявил источник издания.

При этом в Госдуме заявили, что позицию нашей команды поддерживают и уважают.

"Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому её решение мы всегда будем уважать", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в беседе с "Чемпионатом".

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Парламентарий уверен, что в иностранных СМИ будет много внимания, однако не стоит обращать внимания на это, так как позицию России "плохо слышат".

Напомним, свой первый матч на Евро-2020 наша сборная проведёт против Бельгии сегодня вечером на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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