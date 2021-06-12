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В РПЦ назвали мерзостью постер сборной Бельгии с дьяволами-футболистами

Они находятся под землёй в районе Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, где уже сегодня и пройдёт встреча.

12 июня, 16:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Belgian Red Devils</a></p>

Фото © Twitter / Belgian Red Devils

В Российской православной церкви не оценили постер сборной Бельгии перед матчем Евро-2020 с Россией. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал его мерзостью.

"Какая мерзость", — написал он в своём телеграм-канале.

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На постере игроки сборной Бельгии, имеющие прозвище "красные дьяволы", изображены в образе с трезубцами в руках. Они находятся под землёй в Санкт-Петербурге и уже готовы выбраться на поверхность в районе Спаса на Крови. Напомним, матч Россия – Бельгия состоится в Петербурге сегодня, 12 июня, и начнётся в 22:00 мск. Эта встреча станет первой для команд в рамках турнира.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший защитник сборной Бельгии и "Зенита" Николас Ломбертс спел гимн России перед матчем на Евро-2020. Он провёл в Петербурге десять лет и за это время успел выучить русский язык.

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"Против нас будут их фанаты": Тренер сборной Бельгии Мартинес назвал испытанием матч против России на Евро-2020

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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