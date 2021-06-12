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Швейцария и Уэльс сыграли первую ничью на Евро-2020

При этом в конце матча судьи отменили гол швейцарцев из-за офсайда.

12 июня, 14:55
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборные Швейцарии и Уэльса сыграли первую ничью на чемпионате Европы – 2020. Встреча, которая проходила на стадионе в Баку, завершилась со счётом 1:1.

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На гол Бреля Эмболо после углового валлийцы ответили голом Киффера Мура. При этом в конце матча судьи отменили гол швейцарцев из-за положения "вне игры", которое нашли у Марио Гаврановича.

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В турнирной таблице группы А на первом месте Италия, которая вчера обыграла Турцию. В следующем матче Швейцария сыграет со "Скуадра адзуррой", а Уэльс встретится с турками.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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