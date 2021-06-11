Праздник футбола стартовал: Италия разгромила Турцию в первом матче на Евро-2020

Однако в историю вошли не только игроки с Апеннин, но и защитник турков Мерих Демирал.

Сборная Италии одержала победу в первом матче на Евро-2020, обыграв в Риме Турцию — 3:0.

В первом тайме у Италии было несколько опасных моментов, однако пробить голкипера турков Чакыра не получалось. Открыть счёт удалось во втором тайме, а автором дебютного мяча в турнире стал защитник команды Шенола Гюнеша Мерих Демирал. Именно от его груди мяч попал в ворота сборной Турции.

Немногим позже Чиро Иммобиле удвоил преимущество команды Роберто Манчини. После этого Италия не особо форсировала события, а турки, кажется, просто не могли придумать, как подобраться к воротам Доннаруммы. Ярким итогом стал гол Инсинье за 11 минут до конца встречи. В итоге разгром со счётом 3:0. Большой праздник футбола стартовал очень мощно!