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Опубликовано 11 июня 2021, 20:50

Праздник футбола стартовал: Италия разгромила Турцию в первом матче на Евро-2020

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Однако в историю вошли не только игроки с Апеннин, но и защитник турков Мерих Демирал.

Сборная Италии одержала победу в первом матче на Евро-2020, обыграв в Риме Турцию — 3:0.

В первом тайме у Италии было несколько опасных моментов, однако пробить голкипера турков Чакыра не получалось. Открыть счёт удалось во втором тайме, а автором дебютного мяча в турнире стал защитник команды Шенола Гюнеша Мерих Демирал. Именно от его груди мяч попал в ворота сборной Турции.

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Немногим позже Чиро Иммобиле удвоил преимущество команды Роберто Манчини. После этого Италия не особо форсировала события, а турки, кажется, просто не могли придумать, как подобраться к воротам Доннаруммы. Ярким итогом стал гол Инсинье за 11 минут до конца встречи. В итоге разгром со счётом 3:0. Большой праздник футбола стартовал очень мощно!

Футбол. Евро-2020

Группа А

Турция — Италия — 0:3

Голы: Демирал (автогол) 53' (0:1), Иммобиле 66' (0:2), Инсинье 79' (0:3)

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Шамиль Гаджиев
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