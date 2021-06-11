НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Праздник футбола стартовал: Италия разгромила Турцию в первом матче на Евро-2020

Однако в историю вошли не только игроки с Апеннин, но и защитник турков Мерих Демирал.

11 июня, 20:50
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1403447492117778438/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Италии одержала победу в первом матче на Евро-2020, обыграв в Риме Турцию — 3:0.

В первом тайме у Италии было несколько опасных моментов, однако пробить голкипера турков Чакыра не получалось. Открыть счёт удалось во втором тайме, а автором дебютного мяча в турнире стал защитник команды Шенола Гюнеша Мерих Демирал. Именно от его груди мяч попал в ворота сборной Турции.

Чемпионат конфликтов: Как самый долгожданный Евро в истории погряз в болоте скандалов

Чемпионат конфликтов: Как самый долгожданный Евро в истории погряз в болоте скандалов

Немногим позже Чиро Иммобиле удвоил преимущество команды Роберто Манчини. После этого Италия не особо форсировала события, а турки, кажется, просто не могли придумать, как подобраться к воротам Доннаруммы. Ярким итогом стал гол Инсинье за 11 минут до конца встречи. В итоге разгром со счётом 3:0. Большой праздник футбола стартовал очень мощно!

Футбол. Евро-2020

Группа А

Турция — Италия — 0:3

Голы: Демирал (автогол) 53' (0:1), Иммобиле 66' (0:2), Инсинье 79' (0:3)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1