Ещё одного комментатора "Матч ТВ" лишили аккредитации из-за позиции оргкомитета Баку

Комментатора "Матч ТВ" Константина Генича лишили аккредитации на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Всё из-за того, что он принимал участие в футбольном турнире в Нагорном Карабахе, который проходил в 2009 году. При этом перед тем, как он лишился аккредитации, которую ему подтвердили в УЕФА, ему позвонили из Азербайджана.

"Через пять минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чёрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение", — написал Генич, отметив, что письмо пришло с адреса азербайджанской стороны.