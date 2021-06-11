Ещё одного комментатора "Матч ТВ" лишили аккредитации из-за позиции оргкомитета Баку
Ранее въезд в страну закрыли для его коллеги, который приехал работать на встречу Уэльса и Швейцарии.
Фото © Instagram / genichkonstantin
Комментатора "Матч ТВ" Константина Генича лишили аккредитации на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Всё из-за того, что он принимал участие в футбольном турнире в Нагорном Карабахе, который проходил в 2009 году. При этом перед тем, как он лишился аккредитации, которую ему подтвердили в УЕФА, ему позвонили из Азербайджана.
"Через пять минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где чёрным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение", — написал Генич, отметив, что письмо пришло с адреса азербайджанской стороны.
Ранее въезд в страну закрыли коллеге Генича Михаилу Моссаковскому, который уже прилетел в Баку, но вынужден был отправиться обратно в Москву из-за решения азербайджанских пограничников. Завтра он должен был работать на матче Уэльс — Швейцария.
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