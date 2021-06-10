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УЕФА всё же аккредитовал журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Ранее получить документ, разрешающий работу на турнире, не получилось из-за позиции оргкомитета Баку.

10 июня, 06:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNnOVbpMDfC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nobel_arustamyan</a></p>

Фото © Instagram / nobel_arustamyan

Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну удалось получить аккредитацию на Евро-2020. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично! УЕФА, спасибо. Работаем дальше", — написала она.

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"Чевапчичи за наш счёт": Российский клуб пригласил к себе на сборы не аккредитованного на Евро журналиста Арустамяна

Напомним, журналист и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян не смог получить аккредитацию на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Отмечалось, что для получения разрешающего работу на турнире документа необходимо согласие всех городов — организаторов чемпионата.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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