УЕФА всё же аккредитовал журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну удалось получить аккредитацию на Евро-2020. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично! УЕФА, спасибо. Работаем дальше", — написала она.