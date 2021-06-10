УЕФА всё же аккредитовал журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020
Ранее получить документ, разрешающий работу на турнире, не получилось из-за позиции оргкомитета Баку.
Фото © Instagram / nobel_arustamyan
Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну удалось получить аккредитацию на Евро-2020. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично! УЕФА, спасибо. Работаем дальше", — написала она.
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Напомним, журналист и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян не смог получить аккредитацию на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Отмечалось, что для получения разрешающего работу на турнире документа необходимо согласие всех городов — организаторов чемпионата.
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