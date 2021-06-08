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Журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020 из-за оргкомитета Баку

Столица Азербайджана примет сразу три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу чемпионата.

8 июня, 13:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPiC_hrsQvq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nobel_arustamyan</a></p>

Фото © Instagram / nobel_arustamyan

Журналист и комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян не смог получить аккредитацию на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Об этом в своём телеграм-канале сообщил блогер и журналист Василий Уткин.

"Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он неаккредитован. Баку блокировал Нобеля, который, кстати, бакинец", — написал Уткин.

При этом для получения аккредитации на турнир необходимо одобрение всех городов – организаторов турнира. Позднее сам Арустамян подтвердил эту информацию в беседе с "РБК".

"Да, мне отказали в аккредитации, так как один из хозяев турнира выступил против меня", — заявил Арустамян.

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Напомним, Баку примет сразу три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч Евро-2020. Сам турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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