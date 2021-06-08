"Зачем участвовать, если не ставить глобальных задач": Газзаев оценил шансы сборной России на Евро-2020
По словам заслуженного тренера, прежние победы должны мотивировать команду, чтобы она и дальше прогрессировала.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
На чемпионате Европы футбольная сборная России дойдёт до полуфинала. Такую надежду выразил заслуженный тренер РФ и государственный деятель Валерий Газзаев в беседе с kp.ru.
"Надеюсь, до полуфинала она дойдёт. Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмёрку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать. И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу — полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач?" — сказал собеседник сайта.
Как объяснил Газзаев, сборная России обычно хорошо выступает на чемпионатах Европы. В частности, команда СССР выиграла в 1960 году, а в 2008-м российские футболисты дошли до полуфинала. Главное — исходить из амбиций игроков и болельщиков.
Футболист сборной России Марио Фернандес ранее назвал смешной ситуацию с Филиппом Киркоровым, который перед контрольным матчем против Болгарии приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал его с другим игроком — Магомедом Оздоевым.
Состоявшаяся 5 июня контрольная встреча с Болгарией завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России. Единственный гол на 84-й минуте забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. Перед началом встречи Киркоров исполнил гимн России.
Свой первый матч на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут в субботу, 12 июня. Их соперником будет сборная Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге.
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