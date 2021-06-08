НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Зачем участвовать, если не ставить глобальных задач": Газзаев оценил шансы сборной России на Евро-2020

По словам заслуженного тренера, прежние победы должны мотивировать команду, чтобы она и дальше прогрессировала.

8 июня, 10:06

Фото © ТАСС / Щербак Александр

На чемпионате Европы футбольная сборная России дойдёт до полуфинала. Такую надежду выразил заслуженный тренер РФ и государственный деятель Валерий Газзаев в беседе с kp.ru.

"Надеюсь, до полуфинала она дойдёт. Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмёрку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать. И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу — полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач?" — сказал собеседник сайта.

Как объяснил Газзаев, сборная России обычно хорошо выступает на чемпионатах Европы. В частности, команда СССР выиграла в 1960 году, а в 2008-м российские футболисты дошли до полуфинала. Главное — исходить из амбиций игроков и болельщиков.

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Газзаев — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: Очень большая ответственность

Футболист сборной России Марио Фернандес ранее назвал смешной ситуацию с Филиппом Киркоровым, который перед контрольным матчем против Болгарии приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал его с другим игроком — Магомедом Оздоевым.

Состоявшаяся 5 июня контрольная встреча с Болгарией завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России. Единственный гол на 84-й минуте забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. Перед началом встречи Киркоров исполнил гимн России.

Свой первый матч на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут в субботу, 12 июня. Их соперником будет сборная Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Министр спорта РФ рассказал, как опыт России поможет Катару в проведении ЧМ по футболу

Министр спорта РФ рассказал, как опыт России поможет Катару в проведении ЧМ по футболу

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Новый главный тренер "Ромы" Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Зенита"

сегодня в 11:26

"Сначала будем болеть за хоккеистов": Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матчи Евро-2020

3 июня, 11:17

"Локомотив" расторг контракт с нападающим Джорджевичем

сегодня в 10:21

СМИ сообщили о намерении Дуды встретиться с Байденом до его саммита с Путиным

сегодня в 11:25

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

сегодня в 11:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1