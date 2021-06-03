Министр спорта РФ рассказал, как опыт России поможет Катару в проведении ЧМ по футболу
Глава ведомства уверен, что турнир, который впервые в истории пройдёт в зимнее время, станет настоящим праздником.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе с Лайфом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил мнение, что опыт России в проведении чемпионата мира по футболу будет полезен Катару, который примет соревнования в следующем году.
"Я абсолютно уверен, что Катар уделяет приоритетное значение этому проекту. Опыт России, безусловно, полезен, — мы знаем, что наши специалисты делятся им и, конечно, он будет востребован. Строительство стадионов, насколько я знаю, оно предполагает трансформацию после окончания чемпионата", — подчеркнул Матыцин.
Глава ведомства отметил, что Катар хоть и не имеет такого богатого опыта в проведении крупных соревнований, как наша страна, однако проявляет всяческую заинтересованность в его получении.
"У меня нет сомнений, что будет праздник с такой катарской спецификой, но поэтому ФИФА и проводит чемпионаты на разных континентах, чтобы люди взаимно обогащались", — подытожил глава ведомства.
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года и станет первым в истории футбола зимним мундиалем.
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