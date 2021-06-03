Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Министр спорта РФ рассказал, как опыт России поможет Катару в проведении ЧМ по футболу

Глава ведомства уверен, что турнир, который впервые в истории пройдёт в зимнее время, станет настоящим праздником.

3 июня, 10:26

Видео © LIFE

Министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе с Лайфом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил мнение, что опыт России в проведении чемпионата мира по футболу будет полезен Катару, который примет соревнования в следующем году.

"Я абсолютно уверен, что Катар уделяет приоритетное значение этому проекту. Опыт России, безусловно, полезен, — мы знаем, что наши специалисты делятся им и, конечно, он будет востребован. Строительство стадионов, насколько я знаю, оно предполагает трансформацию после окончания чемпионата", — подчеркнул Матыцин.

Глава ведомства отметил, что Катар хоть и не имеет такого богатого опыта в проведении крупных соревнований, как наша страна, однако проявляет всяческую заинтересованность в его получении.

"У меня нет сомнений, что будет праздник с такой катарской спецификой, но поэтому ФИФА и проводит чемпионаты на разных континентах, чтобы люди взаимно обогащались", — подытожил глава ведомства.

Катар заявил о почти полном завершении подготовки к чемпионату мира по футболу

Катар заявил о почти полном завершении подготовки к чемпионату мира по футболу

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года и станет первым в истории футбола зимним мундиалем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Локомотив" уволил начальника команды, который заходил в судейскую на матче со "Спартаком"

сегодня в 10:49

Алкоголь во время матчей Евро-2020 в Петербурге можно будет купить в барах возле фан-зон

сегодня в 09:54

Минспорт поддержит заявку Казани на проведение летней Олимпиады

сегодня в 09:10
Life

Песков: Процесс дедолларизации в России носит постоянный характер

сегодня в 11:04
Life

В Кремле назвали имя журналиста, который станет модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1