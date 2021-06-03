Форварда "Монреаля" унесли на носилках после жёсткого столкновения с соперником

Нападающий клуба НХЛ "Монреаль" Джейк Эванс во время первого матча второго раунда плей-офф получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден покинуть корт на носилках.

Инцидент случился в самом конце встречи против "Виннипега". Эванс отправил шайбу в пустые ворота, после чего в него на всей скорости влетел форвард "Джетс" Марк Шайфли. В итоге он получил матч-штраф.

"Это был грязный удар. НХЛ должна рассмотреть данный эпизод. Если Шайфли вернётся в серию, мы сделаем его жизнь жалкой", — отметил после матча партнёр Эванса по команде Джоэл Эдмундсон.