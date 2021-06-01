Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию и сыграет с Канадой в плей-офф

Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге и вышла в плей-офф с первого места.

Обескуражить соперника, который был лишён всякой мотивации, получилось буквально за пять минут: Никита Нестеров и Эмиль Галимов в самом начале матча обеспечили комфортный задел нашей команде. До разгромного счёт довести удалось буквально через пять минут — отличился Шалунов. Разгром через минуту продолжил Григоренко. Белорусский кошмар продолжил Нестеров в самом конце первого игрового отрезка.

Видео © Twitter / IIHF

Во втором периоде игра пошла гораздо спокойнее: наши сбавили скорость и давление, что существенно влияло на счёт, который словно застыл на табло. В третьем игровом отрезке "Красная машина" вспомнила, что можно не только создавать моменты, но и забивать. Воронков стал автором шестой шайбы в матче. В итоге более чем убедительная победа команды Валерия Брагина.

Внимание отечественного болельщика было приковано не только к матчу нашей сборной, но и к встрече Германия — Латвия. Именно там решалось, с кем мы сыграем в четвертьфинале. Следили за этой встречей не только российские поклонники хоккея, но и в большей степени канадские. Судьбу их любимцев решали именно немцы и латыши. Как итог, Германия победила в основное время — 2:1 — и подарила всему миру очередной раунд классического хоккейного противостояния Россия — Канада.

Четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею выглядят следующим образом: Россия — Канада

США — Словакия

Финляндия — Чехия

Швейцария — Германия