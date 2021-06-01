Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию и сыграет с Канадой в плей-офф
Решить судьбу встречи, которая венчала первый этап турнира, нашим хоккеистам удалось в первые 20 минут.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге и вышла в плей-офф с первого места.
Обескуражить соперника, который был лишён всякой мотивации, получилось буквально за пять минут: Никита Нестеров и Эмиль Галимов в самом начале матча обеспечили комфортный задел нашей команде. До разгромного счёт довести удалось буквально через пять минут — отличился Шалунов. Разгром через минуту продолжил Григоренко. Белорусский кошмар продолжил Нестеров в самом конце первого игрового отрезка.
Видео © Twitter / IIHF
Во втором периоде игра пошла гораздо спокойнее: наши сбавили скорость и давление, что существенно влияло на счёт, который словно застыл на табло. В третьем игровом отрезке "Красная машина" вспомнила, что можно не только создавать моменты, но и забивать. Воронков стал автором шестой шайбы в матче. В итоге более чем убедительная победа команды Валерия Брагина.
"Красная машина" едет в плей-офф: Сборная России обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею
Внимание отечественного болельщика было приковано не только к матчу нашей сборной, но и к встрече Германия — Латвия. Именно там решалось, с кем мы сыграем в четвертьфинале. Следили за этой встречей не только российские поклонники хоккея, но и в большей степени канадские. Судьбу их любимцев решали именно немцы и латыши. Как итог, Германия победила в основное время — 2:1 — и подарила всему миру очередной раунд классического хоккейного противостояния Россия — Канада.
Четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею выглядят следующим образом:
- Россия — Канада
- США — Словакия
- Финляндия — Чехия
- Швейцария — Германия
Хоккей. ЧМ-2021.
Россия — Белоруссия — 6:0.
Голы: Нестеров 1' (1:0), Галимов 5' (2:0), Шалунов 10' (3:0), Григоренко 11' (4:0), Нестеров 18' (5:0), Воронков 53' (6:0)
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