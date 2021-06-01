"Краснодар" хочет продать юную звезду команды Сулейманова

Футбольный клуб "Краснодар" намерен продать одного из самых ярких воспитанников собственной академии — Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него "Краснодар" постарается купить Максима Глушенкова у "Спартака", — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, источники издания уверяют, что "Краснодар" постарается приобрести полузащитника сборной России и "Рубина" Дениса Макарова.