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"Краснодар" хочет продать юную звезду команды Сулейманова

Вместо него "быки" могут приобрести полузащитника "Спартака" Глушенкова.

1 июня, 17:04
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Футбольный клуб "Краснодар" намерен продать одного из самых ярких воспитанников собственной академии — Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него "Краснодар" постарается купить Максима Глушенкова у "Спартака", — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, источники издания уверяют, что "Краснодар" постарается приобрести полузащитника сборной России и "Рубина" Дениса Макарова.

Сулейманов: Передаю привет тем, кто писал, что "Порту" для нас приговор!

Сулейманов: Передаю привет тем, кто писал, что "Порту" для нас приговор!

Добавим, что в прошлом сезоне Сулейманов выходил на поле в РПЛ 27 раз и забил четыре мяча, а "Краснодар" завершил сезон на десятом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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