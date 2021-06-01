Певица Ольга Бузова в своём инстаграме рассказала подписчикам, что во время чемпионата Европы по футболу она будет работать арбитром.

"Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне", — написала Бузова.

Она обратила внимание, что её форма будет такой же яркой, как и новая жизнь, а вот футболистов призвала "держаться", ведь в её кармане припасено много красных карточек.