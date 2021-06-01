"Я возвращаюсь в футбол": Бузова заявила, что будет судьёй на Евро-2020
При этом она заметила, что её форма будет такой же яркой, как и новая жизнь.
Фото © Instagram / buzova86
Певица Ольга Бузова в своём инстаграме рассказала подписчикам, что во время чемпионата Европы по футболу она будет работать арбитром.
"Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне", — написала Бузова.
Она обратила внимание, что её форма будет такой же яркой, как и новая жизнь, а вот футболистов призвала "держаться", ведь в её кармане припасено много красных карточек.
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Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в целом ряде городов Старого Света, в том числе и родном для Бузовой Санкт-Петербурге.
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