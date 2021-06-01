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"Я возвращаюсь в футбол": Бузова заявила, что будет судьёй на Евро-2020

При этом она заметила, что её форма будет такой же яркой, как и новая жизнь.

1 июня, 14:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram / buzova86

Певица Ольга Бузова в своём инстаграме рассказала подписчикам, что во время чемпионата Европы по футболу она будет работать арбитром.

"Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне", — написала Бузова.

Она обратила внимание, что её форма будет такой же яркой, как и новая жизнь, а вот футболистов призвала "держаться", ведь в её кармане припасено много красных карточек.

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Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в целом ряде городов Старого Света, в том числе и родном для Бузовой Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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