Контрольные матчи сборной России против Польши и Болгарии являются крайне важными перед стартом Евро-2020 и помогают определить тренерскому штабу возможный состав на турнир и понять, кто из игроков чего стоит. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил известный спортивный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев.

"Такие матчи — важная история. И можно называть их как угодно — товарищескими или, Черчесов любит слово, "контрольными". Это в любом случае проверка сил с серьёзным соперником перед чемпионатом Европы. Нужно наигрывать связи, нужно смотреть, кто достоин основы, потому что есть круг кандидатов, чьи позиции ещё неясны. И там расширенный список, и несколько человек на Евро не поедут. Нужно это тоже определить. Мы сделали большие нагрузки на сборе, команда действительно очень здорово поработала. И вот сейчас, на фоне этих нагрузок, — понять, кто чего стоит", — отметил Губерниев.

Вспомнил комментатор и опыт 2018 года, когда перед домашним чемпионатом мира наша сборная неудачно провела контрольные матчи, однако сумела собраться и показать хорошую игру по ходу турнира, результатом которой стал проход в четвертьфинал.

"Мы понимаем, что на турнире главная задача — набрать три очка. Игра забывается — результат остаётся. Сейчас задач очень много, и это большая проверка для ребят, тренерского штаба и всей страны", — добавил Губерниев.