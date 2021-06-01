"Большая проверка для всей страны": Губерниев поделился с Лайфом ожиданиями от матча сборной против Польши
Обозреватель верит, что наша команда сможет показать в предстоящей встрече неплохой футбол и очаровать болельщиков.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Контрольные матчи сборной России против Польши и Болгарии являются крайне важными перед стартом Евро-2020 и помогают определить тренерскому штабу возможный состав на турнир и понять, кто из игроков чего стоит. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил известный спортивный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев.
"Такие матчи — важная история. И можно называть их как угодно — товарищескими или, Черчесов любит слово, "контрольными". Это в любом случае проверка сил с серьёзным соперником перед чемпионатом Европы. Нужно наигрывать связи, нужно смотреть, кто достоин основы, потому что есть круг кандидатов, чьи позиции ещё неясны. И там расширенный список, и несколько человек на Евро не поедут. Нужно это тоже определить. Мы сделали большие нагрузки на сборе, команда действительно очень здорово поработала. И вот сейчас, на фоне этих нагрузок, — понять, кто чего стоит", — отметил Губерниев.
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Вспомнил комментатор и опыт 2018 года, когда перед домашним чемпионатом мира наша сборная неудачно провела контрольные матчи, однако сумела собраться и показать хорошую игру по ходу турнира, результатом которой стал проход в четвертьфинал.
"Мы понимаем, что на турнире главная задача — набрать три очка. Игра забывается — результат остаётся. Сейчас задач очень много, и это большая проверка для ребят, тренерского штаба и всей страны", — добавил Губерниев.
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Полную версию разговора с Дмитрием Губерниевым, а также превью сегодняшнего матча против Польши читайте в нашем материале.
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