Просто формальность или важные игры: зачем сборной России нужны матчи с Польшей и Болгарией перед Евро-2020

Сборная России по футболу выходит на финишную прямую подготовки к чемпионату Европы. Старт уже через 11 дней — самое время для контрольных матчей, по которым можно увидеть, что наши парни тренировали и готовили для соперников и болельщиков в ходе длинных сборов. Однако опыт последних лет показывает, что зачастую эти матчи не отражают ровным счётом ничего, а их результат лишний раз огорчает или же, наоборот, воодушевляет болельщиков.

С кем играем?

Соперников у команды Станислава Черчесова в этом году два: крепкая сборная Польши и менее мастеровитая Болгария. Достаточно неплохие коллективы, на играх с которыми можно понять, что наша команда попытается показать на Евро. Тем более, что оппонентов по контрольным играм можно по уровню сопоставить с теми, кто будет бороться против нас на групповом этапе чемпионата Европы. Польша походит на Данию, а может — и на нечто среднее между скандинавами и грозной Бельгией. Болгария же отчасти напоминает Финляндию.

Однако ожидать чего-то невероятного от сегодняшнего матча во Вроцлаве вряд ли стоит. Всё-таки первая игра после длинных сборов, футболисты ещё продолжают добирать кондиции, а сам матч важен скорее с тактической точки зрения.

— Главная цель в матче со сборной Польши? Перед большими турнирами нужны контрольные матчи. Это один из этапов подготовки к Евро. Мы хотим на поле протестировать тактические задумки. Только на таком уровне можно достоверно узнать, на правильном ли мы пути, — отметил Черчесов на пресс-конференции.

Наставник нашей команды словно намекает всем: результат не так важен, а смотреть нужно гораздо глубже. Быть может, удивление вызовет состав сборной или же её тактический рисунок. И становится понятно, что всё это не столько для болельщиков, которые хотят всегда лишь победы своих любимцев. Кстати, несколько слов о составах: у наших уже есть определённые потери. Марио Фернандес, Денис Черышев и Илья Самошников помочь команде Черчесова в ближайшей игре не смогут.

Тут же, к слову, можно подметить ещё один из минусов контрольных матчей: возможные травмы. На ум сразу приходит история Павла Погребняка, который в 2008 году после феноменального сезона в "Зените" и победы в Кубке УЕФА ехал в сборную одним из её лидеров, но травма в товарищеском матче с Сербией закрыла ему дорогу на турнир, где наша сборная творила историю.

Однако все эти истории не отменяют высокой важности контрольных игр. Как заявил Лайфу спортивный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев, именно в подобных встречах можно проверить силы перед стартом важнейшего турнира.

— Если исходить из вопроса, зачем нужны подобные матчи, то зачем тогда тренироваться? Нужно выходить и сразу выступать. Зачем тренироваться, если ты силы тратишь? Такие матчи — важная история. И можно называть их как угодно — товарищескими или, как Черчесов любит — "контрольные". Это в любом случае проверка сил с серьёзным соперником перед чемпионатом Европы. Нужно наигрывать связи, нужно смотреть, кто достоин основы, потому что есть круг кандидатов, чьи позиции ещё неясны. И там расширенный список, и несколько человек на Евро не поедут. Нужно это тоже определить. Мы сделали большие нагрузки на сборе, команда действительно очень здорово поработала. И вот сейчас, на фоне этих нагрузок, — нужно понять, кто чего стоит, — отметил Губерниев.

Комментатор добавил, что во время матча будет следить за всем происходящим: не только за тактическими построениями, но и за рядом других факторов.

— В данной ситуации мелочей нет. Мне крайне интересен будет состав, замены, которые сделает Черчесов. И хочется посмотреть на уровень физической нагрузки. Сейчас значение этих игр сложно переоценить, это очень важные матчи, но не будем забывать, что они товарищеские, поэтому сборная будет решать здесь много задач. Мы понимаем, что на турнире главная задача — набрать три очка. Игра забывается — результат остаётся. Сейчас задач очень много, и это большая проверка для ребят, тренерского штаба и всей страны, — подчеркнул Губерниев.

Как играли раньше: громили Италию, проигрывали Австрии

Однако не стоит воспринимать предстоящую игру как нечто большее, чем просто этап подготовки. Вряд ли в матче против команды Польши Станислав Черчесов откроет всё то, что так долго и активно разрабатывалось на сборах. И история подобных матчей перед крупными турнирами говорит примерно об этом.

Вспомним 2012 год. Наша сборная едет на Евро в Польшу и Украину в качестве действующего бронзового призёра и одной из самых любопытных команд. А перед турниром были товарищеские матчи с Литвой и Италией. Результаты, если вы уже их позабыли, покажутся вам удивительными — 0:0 и уверенная победа 3:0. Да-да, мы громили грозную сборную с Апеннин, которая потом дошла до финала. А мы бесславно вылетели из группы после поражения от Греции.

Или же подготовка к домашнему чемпионату мира в 2018 году. Там всё было, наоборот, очень грустно. Поражение от Австрии со счётом 0:1 и унылая ничья с Турцией — 1:1, которую вы вряд ли помните, ибо матч был достаточно скучным. Две эти игры не вселяли никакой надежды в наших парней, но все же помнят ногу Акинфеева и исторический четвертьфинал с Хорватией.

— Действительно, ситуация с учётом чемпионата Европы крайне интересна, потому что, оглядываясь на чемпионат мира [2018 года], когда мы выступали в таких матчах неудачно, но потом команда собралась и доказала, и Черчесов доказал, что он может из средних футболистов — а я подчёркиваю: у нас весьма средняя команда и средние игроки, — он смог сделать крепкую и боеспособную сборную. Но для того, чтобы она хорошо играла на чемпионате Европы, нам нужно проверять ее с достойными соперниками, коими являются поляки и болгары. Поэтому мы ждём этот матч, ребята будут играть. Я искренне надеюсь, что команда покажет неплохой футбол, потому что разочароваться всегда успеем, а хотелось бы командой очароваться, — добавил Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом.

Безусловно, обойтись совсем без подобных матчей невозможно: сборной перед крупным стартом нужно входить в определённый ритм и получать игровую практику, тем более, что с момента последнего выхода на поле большей части игроков прошло две с лишним недели. Для простых же болельщиков подобные матчи — ещё одна возможность увидеть любимую сборную в деле перед стартом крупного турнира. Понять большее получится вряд ли, ведь даже если всё для нашей команды пойдёт очень плохо, есть время всё исправить и поставить на нужные рельсы. Остаётся просто болеть и поддерживать наших парней!