Отсутствие Гильерме и шанс для молодых талантов: Черчесов удивил составом сборной России на Евро

До главного старта года — чемпионата Европы по футболу — остался ровно месяц. 11 июня в Риме всё начнётся. Наша сборная свой первый матч проведёт на день позже и сразу против серьёзного соперника — сборной Бельгии. Подготовку к турниру проваливать нельзя, а потому и появляется расширенный состав сборной за столь приличный до начала турнира срок.

В списке 30 имён. И без сюрпризов не обошлось. Главный — молодой талант из "Динамо" Арсен Захарян. Станислава Черчесова как только ни ругали за использование одних и тех же игроков, не раскрывая новых имён! А тут 17-летний парень, и не в резервном списке, а в основном. Вопрос лишь в том, как проявит себя Захарян, для которого это будет первый серьёзный вызов в карьере. И сможет ли он попасть в финальный лист?

Вопросы по вратарям

Добрался до сборной и Матвей Сафонов. Его, конечно, уже вызывали в главную команду страны — на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией, но тогда планам помешала травма. Она же, к слову, изрядно подпортила сезон Матвею, который вернулся в обойму лишь в конце чемпионата страны. Любопытно, но за это время (с начала апреля. — Прим. Лайфа) кипер "Краснодара" пропустил 14 мячей за шесть матчей. В среднем — около 2,5 за игру. Немало, не так ли? И это при том, что в заявке нет Гильерме, который является лидером чемпионата по количеству сухих матчей. Да, к нему тоже было много вопросов, но только не этой весной. Он явно один из героев этого суперотрезка от команды Марко Николича, но Маринато нет даже в резервном списке...

В остальном вратарский состав привычный и понятный. Шунин, похоже, будет первым номером на турнире. Дюпин и Лунёв, как говорится, на подхвате. Вопросы может вызывать отсутствие Александра Максименко из "Спартака", который находится в резервном списке.

Даёшь молодёжь!

Радует и появление молодых Дивеева и Евгеньева в линии обороны. Оба, так же, как и Сафонов, к главной команде страны уже подпускались и с Черчесовым работали. Но тогда были товарищеские матчи и Лига наций, а тут — Евро. Понятно, что затмить пару Джикия – Семёнов будет сложно и она, скорее всего, станет основной, но и тут главный тренер сборной даёт шанс молодёжи. В остальном всё привычно. Очередной крупный турнир ждёт Юрия Жиркова, который ещё бронзу Евро-2008 помнит. Много надежд и на Фернандеса с Караваевым. Нельзя не отметить и очередное появление в заявке команды Ильи Самошникова из "Рубина".

В то же время не увидит Евро-2020 Роман Нойштедтер из "Динамо". Казалось, что Черчесов готов вызывать его всегда, в любой кондиции, но то ли места не нашлось, то ли углядел главный тренер сборной, что не готов сейчас игрок бело-голубых. А может, сказалась чудовищная ошибка в матче с "Рубином", которая привела ко второму голу? В общем, натурализованный россиянин — мимо заявки. Там же, кстати, и экзотическое явление — Александр Жиров из второй немецкой Бундеслиги.

В числе полузащитников сюрпризов помимо Захаряна почти и нет. Разве что Денис Макаров из "Рубина" может предстать в роли неожиданного явления. Он своей игрой попадание в команду Черчесова заслужил. Кроме того, Дмитрий Баринов залечил все свои болячки и возвращается в строй. Легионеры — Миранчук, Головин и Черышев — тоже тут как тут и явно будут готовы помочь команде. Снова в сборной Даниил Фомин из "Динамо". Привычные Оздоев, Кузяев, Зобнин и Мостовой из списка никуда не выпадали. Зато не найти тут Ильзата Ахметова из ЦСКА. В последних матчах сборной многие критиковали Черчесова за то, что он "не знает, как и где правильно использовать" хавбека армейцев. Но думается, что его итоговое отсутствие в финальном списке — следствие двух похожих удалений в матчах против "Зенита" и "Спартака". У Черчесова с дисциплиной — как на поле, так и за её пределами — полный порядок. И такие истории явно главному тренеру сборной не по нраву.

Нападение

Трио нападающих тоже привычное. Артём Дзюба, уверены на 99%, останется капитаном и постарается побить рекорд Кержакова. Заболотный и Соболев сделают всё, чтобы в нужный момент помочь лидеру "Зенита" и освежить игру команды впереди. Здесь повышенное внимание именно к форварду "Спартака", который своими выступлениями по весне не впечатлил только слепого. Соболев, кажется, и сам готов вписывать своё имя в историю. Даст ли ему это сделать Черчесов?

Есть ещё и резервный список. В нём семь имён. Это те, кто должны быть готовы заменить травмированных или заболевших. Здесь можно увидеть недавних сборников Смольникова и Мирзова. Тут же и вышеупомянутый Максименко из "Спартака". Нашлось место в этом листе защитнику "Зенита" Чистякову, полузащитнику "Краснодара" Газинскому, динамовцу Лесовому и Фёдору Смолову из "Локомотива". Последнего многие ждали в списке основном. Дескать, Дзюба, Заболотный и Соболев по стилю очень похожи, нужно это как-то разбавлять. Да и раззабивался Смолов в последние недели не на шутку. Но железнодорожник вне заявки.

Как ни крути, а без сюрпризов не обошлось. Пусть и нечастых, но всё равно. Внимания к Захаряну теперь станет ещё больше. В остальном заявка Черчесова угадывалась. Он вызвал именно тех, с кем уже не один раз работал. Конечно, тут без вопросов не обойдётся. Например, нечасто играющий в основе "Зенита" Мостовой — в расширенном списке. В любом случае всё это отходит на второй план. Главное — добиться хорошего результата. И есть ощущение, что команда Станислава Черчесова может это сделать!

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