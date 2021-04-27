Беглов рассказал Путину о подготовке спортивной инфраструктуры для Евро-2020 в Петербурге

Футбольная инфраструктура в Санкт-Петербурге осталась в хорошем состоянии после прошедшего в 2018 году чемпионата мира, это позволит в кратчайшие сроки подготовить базы для размещения и тренировок трёх дополнительных команд на Евро-2020. Об этом во время рабочей встречи в Северной столице президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор города Александр Беглов.

"Петербург располагает инфраструктурой для размещения и тренировок трёх дополнительных команд. Она построена к чемпионату мира 2018 года, находится в хорошем состоянии и будет подготовлена в кратчайшие сроки", — привела пресс-служба городской администрации слова губернатора.

Кроме того, Беглов уточнил, что для работы на чемпионате Европы отобрано полторы тысячи волонтёров, сейчас проходит их обучение. Прорабатываются также вопросы безопасности и допуска зрителей на стадион.

В пресс-службе города уточнили, что в конце марта был предложен операционный сценарий, который предполагает 50-процентное заполнение арены "Санкт-Петербург" и зоны болельщиков. Его поддержали Министерство спорта РФ, АНО "УЕФА Евро-2020" и Роспотребнадзор, уже 28 апреля ожидается окончательное утверждение сценария со стороны УЕФА.

Добавим также, что в Санкт-Петербурге пройдёт семь игр Евро-2020: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее в Румынии трофей Евро-2020 упал в прямом эфире. Из-за этого были отменены все прочие мероприятия, куда должны были привезти награду.

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