В Румынии трофей Евро-2020 упал в прямом эфире — видео
Из-за этого были отменены все прочие мероприятия, куда должны были привезти награду. Вместо этого она вернулась в Будапешт.
Скриншот © Twitter / Emanuel Roşu
Видео © Twitter / Emanuel Roşu
В Бухаресте во время прямого включения журналистки местного телеканала упал трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу. Видео инцидента в свой твиттер выложил журналист Эмануэль Рошу.
Как видно на кадрах, во время включения журналистки с Национального стадиона, куда привезли кубок, поднялся сильный ветер. Именно он повалил пресс-вол, который упал на корреспондентку, и стоявший рядом с ней трофей. К счастью, кубок Анри Делоне не разбился, а девушка не пострадала.
Добавим, что после этого было принято решение об отмене всех оставшихся с кубком мероприятий в Бухаресте, а сам трофей был отправлен в Будапешт.
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