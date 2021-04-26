Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Румынии трофей Евро-2020 упал в прямом эфире — видео

Из-за этого были отменены все прочие мероприятия, куда должны были привезти награду. Вместо этого она вернулась в Будапешт.

26 апреля 2021, 13:33

Скриншот © Twitter / Emanuel Roşu

Видео © Twitter / Emanuel Roşu

В Бухаресте во время прямого включения журналистки местного телеканала упал трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу. Видео инцидента в свой твиттер выложил журналист Эмануэль Рошу.

Как видно на кадрах, во время включения журналистки с Национального стадиона, куда привезли кубок, поднялся сильный ветер. Именно он повалил пресс-вол, который упал на корреспондентку, и стоявший рядом с ней трофей. К счастью, кубок Анри Делоне не разбился, а девушка не пострадала.

Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

Добавим, что после этого было принято решение об отмене всех оставшихся с кубком мероприятий в Бухаресте, а сам трофей был отправлен в Будапешт.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1