В Румынии трофей Евро-2020 упал в прямом эфире — видео

Как видно на кадрах, во время включения журналистки с Национального стадиона, куда привезли кубок, поднялся сильный ветер. Именно он повалил пресс-вол, который упал на корреспондентку, и стоявший рядом с ней трофей. К счастью, кубок Анри Делоне не разбился, а девушка не пострадала.