Суперлига — "лучшая короткометражка": в Сети вручили футбольный "Оскар"

Пресс-служба оргкомитета "Евро-2020" в Санкт-Петербурге в своём инстаграме не смогла остаться в стороне от вручения премии "Оскар" и назвала своих лауреатов, которые, правда, отличились в мире футбола.

Так, в номинации "Лучший короткометражный фильм" победила Суперлига и её "режиссёры" — Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Не осталась без внимания и тема судейских скандалов в РПЛ. Так, приз за "лучшую операторскую работу" члены оргкомитета "Евро" отдали VAR в нашем чемпионате.

В число лауреатов премии также попали Роберт Левандовски ("лучший актёр"), Лионель Мессии ("лучшая мужская роль второго плана") и целая вереница россиян: Александр Кокорин стал победителем в номинации "Лучший оригинальный сценарий", а историю с его переходами в "Спартак" и "Фиорентину" назвали "котом в мешке". Рефери Анастасия Пустовойтова, которая дебютировала в ФНЛ и попала в число судей женского олимпийского футбольного турнира, стала победителем в номинации "Лучшая женская роль". А вот "лучшая детская роль" у юного таланта из московского "Динамо" Арсена Захаряна.

Напомним, что на настоящем "Оскаре" главную статуэтку вечера забрала лента "Земля кочевников", а Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд взяли награду за лучшую мужскую и лучшую женскую роли соответственно. Ранее Лайф опубликовал полный список победителей "Оскара-2021".

Авторы