Суперлига — "лучшая короткометражка": в Сети вручили футбольный "Оскар"
В число лауреатов также вошли Лионель Месси, Роберт Левандовски и молодой "динамовец" Арсен Захарян.
Фото © Pixabay
Пресс-служба оргкомитета "Евро-2020" в Санкт-Петербурге в своём инстаграме не смогла остаться в стороне от вручения премии "Оскар" и назвала своих лауреатов, которые, правда, отличились в мире футбола.
Так, в номинации "Лучший короткометражный фильм" победила Суперлига и её "режиссёры" — Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Не осталась без внимания и тема судейских скандалов в РПЛ. Так, приз за "лучшую операторскую работу" члены оргкомитета "Евро" отдали VAR в нашем чемпионате.
В число лауреатов премии также попали Роберт Левандовски ("лучший актёр"), Лионель Мессии ("лучшая мужская роль второго плана") и целая вереница россиян: Александр Кокорин стал победителем в номинации "Лучший оригинальный сценарий", а историю с его переходами в "Спартак" и "Фиорентину" назвали "котом в мешке". Рефери Анастасия Пустовойтова, которая дебютировала в ФНЛ и попала в число судей женского олимпийского футбольного турнира, стала победителем в номинации "Лучшая женская роль". А вот "лучшая детская роль" у юного таланта из московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Напомним, что на настоящем "Оскаре" главную статуэтку вечера забрала лента "Земля кочевников", а Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд взяли награду за лучшую мужскую и лучшую женскую роли соответственно. Ранее Лайф опубликовал полный список победителей "Оскара-2021".
Выбор редакции
Лёша вернулся! Миранчук снова забил за "Аталанту"
"Привет, конюшня": "Спартак" и ЦСКА устроили огненное дерби в соцсетях
"Мы не заслужили титул": Владелец "Спартака" рассказал, кто достоин чемпионства в РПЛ
Более 140 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
"Я не была готова к такому": Ани Лорак раскрыла, что Меладзе вынуждал своих артистов спать с ним
Комментариев: 0