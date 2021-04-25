Лайф публикует видео с моментом избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве. Видео © LIFE

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение на 25-летнего экс-хоккеиста молодёжной команды ЦСКА Кевина Антипова, которое произошло 23 апреля в московском районе Хамовники. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

На них видно, что молодых людей несколько. Сначала они разговаривают, а затем начинается потасовка. При этом один из героев ролика стоит и наблюдает за происходящим, пока остальные выясняют отношения.

Напомним, что сам Антипов обвиняет в избиении звезду из фильма "Горько!". По словам экс-хоккеиста, Александр Паль в момент нападения был не один. Сам актёр всё отрицает. Кто из них говорит правду, предстоит выяснить полицейским. По факту избиения 25-летнего экс-хоккеиста проводится проверка.

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