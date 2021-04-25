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Лайф публикует видео с моментом избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Спортсмен обвиняет в нападении актёра Александра Паля, тот обвинения отвергает.

25 апреля 2021, 21:30

Лайф публикует видео с моментом избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве. Видео © LIFE

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение на 25-летнего экс-хоккеиста молодёжной команды ЦСКА Кевина Антипова, которое произошло 23 апреля в московском районе Хамовники. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

На них видно, что молодых людей несколько. Сначала они разговаривают, а затем начинается потасовка. При этом один из героев ролика стоит и наблюдает за происходящим, пока остальные выясняют отношения.

Полиция начала проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Полиция начала проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Напомним, что сам Антипов обвиняет в избиении звезду из фильма "Горько!". По словам экс-хоккеиста, Александр Паль в момент нападения был не один. Сам актёр всё отрицает. Кто из них говорит правду, предстоит выяснить полицейским. По факту избиения 25-летнего экс-хоккеиста проводится проверка.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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