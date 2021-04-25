Залил в хлор кислоту: задержанный по делу об отравлении детей в бассейне под Пензой был пьян
Через вентиляцию опасные пары попали в помещение, где тренировались дети и их наставник.
Замдиректора детско-юношеской спортивной школы, подозреваемый по делу об отравлении 21 ребёнка в бассейне в городе Нижнем Ломове Пензенской области, влил в ёмкость с хлором кислоту. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.
"Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения влил в ёмкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной ёмкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна", — рассказали в управлении версию следствия.
Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна. Через вентиляцию опасные пары попали в помещение, где тренировались дети и их наставник. Бассейн закрыт до получения результатов экспертизы. Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей. Изъяты реагенты, а также взяты пробы воды и воздуха для исследования.
Напомним, в дневное время 24 апреля во время занятий в бассейне "Волна" 21 ребёнок получил отравление хлором, 20 были госпитализированы. Арестован замдиректора школы, который контролировал уровень химического состава воды в бассейне.
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