В Пензенской области 18 детей отравились хлором при посещении бассейна
Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. Дело находится на контроле прокурора региона.
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18 детей отравились хлором в результате посещения бассейна в городе Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
"По предварительной информации, 24.04.2021 в 16 часов во время групповых занятий в бассейне "Волна" в городе Нижнем Ломове тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10–12 лет. В настоящее время семь детей доставлены в областной центр, в том числе двое — в тяжёлом состоянии", — рассказали в ведомстве.
На месте ЧП работают прокуратура и специалисты Роспотребнадзора. Проводится проверка учреждения. Дело находится на контроле прокурора области.
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