В Пензенской области 18 детей отравились хлором при посещении бассейна

"По предварительной информации, 24.04.2021 в 16 часов во время групповых занятий в бассейне "Волна" в городе Нижнем Ломове тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10–12 лет. В настоящее время семь детей доставлены в областной центр, в том числе двое — в тяжёлом состоянии", — рассказали в ведомстве.