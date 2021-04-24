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Категорий: 18

В Пензенской области 18 детей отравились хлором при посещении бассейна

Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. Дело находится на контроле прокурора региона.

24 апреля 2021, 15:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

18 детей отравились хлором в результате посещения бассейна в городе Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительной информации, 24.04.2021 в 16 часов во время групповых занятий в бассейне "Волна" в городе Нижнем Ломове тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 1012 лет. В настоящее время семь детей доставлены в областной центр, в том числе двое в тяжёлом состоянии", — рассказали в ведомстве.

На месте ЧП работают прокуратура и специалисты Роспотребнадзора. Проводится проверка учреждения. Дело находится на контроле прокурора области.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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