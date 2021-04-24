"Нужно приступить к разрядке": В Госдуме оценили возможный запрет на импорт в Россию чешского пива
По мнению Сергея Жигарева, "горячим чешским головам" следует немного остудиться и посмотреть на ситуацию с другой стороны.
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Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, отвечая на вопрос о возможном запрете поставок пива из Чехии, отметил, что эскалацию нужно устранять.
"То, что сейчас происходит, безусловно, несёт вред нашим отношениям с Чехией и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило на уровень противостояния", — сказал Жигарев в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Парламентарий также отметил, что не понимает, откуда взялся конфликт такой силы. Он напомнил, что в России очень уважают чешские пиво и хоккей, да и к самим чехам относятся весьма положительно. По его мнению, "горячим чешским головам" следует немного остыть, посмотреть на ситуацию с другой стороны и "приступить к разрядке".
Напомним, Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позднее Прага исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС и заявила о высылке 63 сотрудников Посольства РФ. Сегодня СМИ сообщили, что в качестве асимметричного ответа Москва может запретить импорт чешского пива и других товаров.
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