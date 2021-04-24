"Нужно приступить к разрядке": В Госдуме оценили возможный запрет на импорт в Россию чешского пива

"То, что сейчас происходит, безусловно, несёт вред нашим отношениям с Чехией и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило на уровень противостояния", — сказал Жигарев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий также отметил, что не понимает, откуда взялся конфликт такой силы. Он напомнил, что в России очень уважают чешские пиво и хоккей, да и к самим чехам относятся весьма положительно. По его мнению, "горячим чешским головам" следует немного остыть, посмотреть на ситуацию с другой стороны и "приступить к разрядке".