Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Нужно приступить к разрядке": В Госдуме оценили возможный запрет на импорт в Россию чешского пива

По мнению Сергея Жигарева, "горячим чешским головам" следует немного остудиться и посмотреть на ситуацию с другой стороны.

24 апреля 2021, 15:10

Фото © Pixabay

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, отвечая на вопрос о возможном запрете поставок пива из Чехии, отметил, что эскалацию нужно устранять.

"То, что сейчас происходит, безусловно, несёт вред нашим отношениям с Чехией и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило на уровень противостояния", — сказал Жигарев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Немецкие СМИ увидели несостыковки в чешской версии взрывов на складах во Врбетице

Немецкие СМИ увидели несостыковки в чешской версии взрывов на складах во Врбетице

Парламентарий также отметил, что не понимает, откуда взялся конфликт такой силы. Он напомнил, что в России очень уважают чешские пиво и хоккей, да и к самим чехам относятся весьма положительно. По его мнению, "горячим чешским головам" следует немного остыть, посмотреть на ситуацию с другой стороны и "приступить к разрядке".

Напомним, Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позднее Прага исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС и заявила о высылке 63 сотрудников Посольства РФ. Сегодня СМИ сообщили, что в качестве асимметричного ответа Москва может запретить импорт чешского пива и других товаров.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1