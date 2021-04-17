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Категорий: 18

Чехия высылает 18 российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

17 апреля 2021, 18:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает местное сетевое издание Novinky.

"Я как глава МИД Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", — заявил Гамачек.

Сотрудников дипмиссии обвиняют в работе на спецслужбы. В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Украина объявила о высылке старшего дипломата российского посольства в Киеве

Украина объявила о высылке старшего дипломата российского посольства в Киеве

Ранее Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов. Причина официально не называлась, однако, как утверждают дипломатические источники, это связано с введением США новых санкций против России. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша". Москва в ответ вышлет в Варшаву пять дипломатов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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