Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов
Об этом было объявлено послу РФ Сергею Андрееву, которого ранее в четверг вызвали в польский МИД.
Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов
Трое российских дипломатов были внесены в чёрный список в Польше. Об этом вечером в четверг сообщило агентство Bloomberg, а позже официально подтвердил МИД республики.
Ранее стало известно, что МИД Польши вслед за Лондоном вызвал на разговор российского посла Сергея Андреева. Причина официально не называлась, однако РАР со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что это связано с введением США новых санкций против России.
"Послу России в Польше была передана дипломатическая нота с информацией о признании трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также некие действия "во вред Республике Польша".
Ранее в четверг посол РФ в Лондоне Андрей Келин также был вызван в британский МИД из-за сообщений о якобы совершённых Россией кибератаках, хотя в Кремле неоднократно отвергали эти данные. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.
К слову, именно кибератаками США объясняют новые санкции против России, которые были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны.
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