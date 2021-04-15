Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пациент из горевшего кардиоцентра в Благовещенске рассказал, как сам однажды спас детей на пожаре

Своё везение мужчина связывает с героическим поступком, который совершил, ещё будучи молодым милиционером.

15 апреля 2021, 17:28
<p>Андрей Ключкин. Фото © <a href="https://www.amur.kp.ru/daily/27265/4398633/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Андрей Ключкин. Фото © kp.ru

Пенсионер Андрей Ключкин, которому во время пожара в кардиоцентре Благовещенска делали операцию на сердце, рассказал, что однажды он сам спас детей из горящего здания. Своими воспоминаниями мужчина поделился с сайтом kp.ru.

"Была пройдена точка невозврата": Врач рассказал об операции во время пожара в кардиоцентре Благовещенска

"Была пройдена точка невозврата": Врач рассказал об операции во время пожара в кардиоцентре Благовещенска

Как рассказал Ключкин, в 1991 году, когда он проходил стажировку в милиции, рядом с отделом загорелся дом. Тогда на разведку обстановки как раз отправили Андрея Анатольевича. По его словам, на месте происшествия к нему подбежала женщина и умоляла спасти её двоих детей, которые оказались в огненной ловушке.

"Я подошёл к окну, а там чёрный дым, пламя. Я ногой стукнул, рама вылетела — ещё больше дыма повалило. Я спросил у женщины, где дети, накинул армейское одеяло, которое было у меня в машине, и пошёл", — рассказал мужчина.

Пожарные заливают пламя, а врачи хладнокровно работают: появилось видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска

Пожарные заливают пламя, а врачи хладнокровно работают: появилось видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска

В итоге за два захода в горящее здание Ключкин вытащил из огня двух мальчишек. После произошедшего молодой милиционер вернулся в отделение. А через пару дней о его подвиге написали в местной газете. Правда, статью мужчина так и не прочитал, да и фамилию женщины, которая попросила его о помощи, до сих пор не знает.

"Ведь поступил бы я в то время по-другому, может быть, и меня бы уже не было. Это Божья награда, Бог поцеловал меня в мою лысую голову", — отметил мужчина, подчеркнув, что пожар в кардиоцентре заставил его кардинально пересмотреть все события из его жизни.

Власти рассказали о состоянии прооперированного во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Власти рассказали о состоянии прооперированного во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Напомним, 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Была пройдена точка невозврата": Врач рассказал об операции во время пожара в кардиоцентре Благовещенска

4 апреля, 18:49

Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео

сегодня в 10:17

"В голове не укладывается": Коллеги и воспитанники актёра из "Улиц разбитых фонарей" не верят, что он развращал мальчиков

сегодня в 17:41

В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести двусторонний саммит всё ещё в силе

сегодня в 18:51

"Авангард" обыграл "Ак Барс" в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

сегодня в 18:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1