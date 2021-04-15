Пациент из горевшего кардиоцентра в Благовещенске рассказал, как сам однажды спас детей на пожаре

Пенсионер Андрей Ключкин, которому во время пожара в кардиоцентре Благовещенска делали операцию на сердце, рассказал, что однажды он сам спас детей из горящего здания. Своими воспоминаниями мужчина поделился с сайтом kp.ru.

Как рассказал Ключкин, в 1991 году, когда он проходил стажировку в милиции, рядом с отделом загорелся дом. Тогда на разведку обстановки как раз отправили Андрея Анатольевича. По его словам, на месте происшествия к нему подбежала женщина и умоляла спасти её двоих детей, которые оказались в огненной ловушке.

"Я подошёл к окну, а там чёрный дым, пламя. Я ногой стукнул, рама вылетела — ещё больше дыма повалило. Я спросил у женщины, где дети, накинул армейское одеяло, которое было у меня в машине, и пошёл", — рассказал мужчина.

В итоге за два захода в горящее здание Ключкин вытащил из огня двух мальчишек. После произошедшего молодой милиционер вернулся в отделение. А через пару дней о его подвиге написали в местной газете. Правда, статью мужчина так и не прочитал, да и фамилию женщины, которая попросила его о помощи, до сих пор не знает.

"Ведь поступил бы я в то время по-другому, может быть, и меня бы уже не было. Это Божья награда, Бог поцеловал меня в мою лысую голову", — отметил мужчина, подчеркнув, что пожар в кардиоцентре заставил его кардинально пересмотреть все события из его жизни.

Напомним, 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.

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