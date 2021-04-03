Власти рассказали о состоянии прооперированного во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Пациент, которого оперировали в кардиоцентре в Благовещенске прямо во время пожара, находится в сознании, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом журналистам сообщили в Минздраве Амурской области.

"Четырнадцать человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжёлом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании", — рассказали в министерстве.

Отмечается, что пациентов кардиоцентра перевезли в Амурскую областную клиническую больницу, их состояние стабильное.

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