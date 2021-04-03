Власти рассказали о состоянии прооперированного во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске
Пациентов медучреждения перевезли в Амурскую областную клиническую больницу.
Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
Пациент, которого оперировали в кардиоцентре в Благовещенске прямо во время пожара, находится в сознании, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом журналистам сообщили в Минздраве Амурской области.
"Четырнадцать человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжёлом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании", — рассказали в министерстве.
Отмечается, что пациентов кардиоцентра перевезли в Амурскую областную клиническую больницу, их состояние стабильное.
Напомним, накануне, 2 апреля, в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.
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