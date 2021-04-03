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В России насчитали почти 7 млн привитых от коронавируса

Наибольшее число вакцинируемых на Чукотке и в Москве.

3 апреля 2021, 05:17
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

За месяц число россиян, привившихся от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины, возросло почти до 6,93 млн человек, это почти 5% от населения страны. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Издание отмечает, что вакцинация по регионам проходит неравномерно. Много получивших уже две дозы на Чукотке (7,27%), в Москве (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинской области (5,91%). Всего две дозы получили 4,72 млн (3,23% населения страны).

Данные © РБК

Данные © РБК

Отмечается, что в регионах СКФО число вакцинированных за месяц увеличилось не так значительно: в Северной Осетии с 1,79% до 2,63%, в Карачаево-Черкессии с 1,59% до 2,56%, в Чечне с 1,69% до 1,94%, в Кабардино-Балкарии с 1,18% до 1,93%. В Дагестане, по данным РБК, вакцину получило 0,97% от населения.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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