Президент РАН объяснил необходимость прививки от коронавируса для пожилых

Высокий процент смертности от CoViD-19 среди пожилых делает обязательной для них вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", — сказал Сергеев РИА "Новости".

Он добавил, что уже очевидно: коронавирус — это надолго, с ним придётся сосуществовать. Вакцинация от него должна стать такой же ежесезонной, как и от гриппа.

65-летний Сергеев рассказал, что привился и сам, перенёс вакцинацию незаметно. Он призвал пожилых последовать его примеру и не бояться нежелательных реакций.

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