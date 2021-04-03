Президент РАН объяснил необходимость прививки от коронавируса для пожилых
Александр Сергеев прошёл вакцинацию сам, побочных реакций не было.
Фото © Zuma / TASS
Высокий процент смертности от CoViD-19 среди пожилых делает обязательной для них вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", — сказал Сергеев РИА "Новости".
Он добавил, что уже очевидно: коронавирус — это надолго, с ним придётся сосуществовать. Вакцинация от него должна стать такой же ежесезонной, как и от гриппа.
"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"
65-летний Сергеев рассказал, что привился и сам, перенёс вакцинацию незаметно. Он призвал пожилых последовать его примеру и не бояться нежелательных реакций.
Выбор редакции
В России насчитали почти 7 млн привитых от коронавируса
Президент РАН заявил о готовности к испытаниям "нейтрализующей перчатки" для коронавируса
Сбербанк предсказал начало третьей волны коронавируса с 4 апреля
Власти рассказали о состоянии прооперированного во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске
В Приморье пьяный автомойщик угнал машину клиента: задерживали с погоней со стрельбой
Комментариев: 0