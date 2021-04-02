"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"

Общероссийский народный фронт совместно с западным туроператором организует поездку в Москву россиян, которые постоянно проживают в Германии, для того, чтобы они привились от коронавируса. В связи с тем, что ситуация с препаратами в ФРГ остаётся напряжённой, многие люди не хотят ждать, пока до них дойдёт очередь. Об этом сообщает телеканал "360".

Как стало известно, поездку в столицу с целью вакцинации россиян, живущих за границей, инициировали участники проекта "Своих не бросаем" в рамках акции "Мы вместе". По словам координатора Валерия Горюханова, первая группа прибудет в Москву уже 5 апреля.

"В Европе не всё так гладко с вакцинацией, препаратов не хватает. И люди готовы прилетать сюда для того, чтобы им сделали прививку", — сказал Горюханов.

Он отметил, что Общероссийский народный фронт договорился с компанией "Р-Фарм", которая занимается промышленным производством вакцины "Спутник V", о том, чтобы всем вернувшимся домой гражданам предоставили данный препарат бесплатно. "Ещё мы договорились с ЦКБ Управделами Президента, где будут ставить прививку", — заявил общественник.

Горюханов также добавил, что в социальных сетях и мессенджере "Телеграм" волонтёрам постоянно поступают заявки от россиян, проживающих за границей, с просьбой организовать поездку для вакцинации от CoViD-19. Так, в первую группу пока вошло 40 желающих. По словам общественника, карантин эти люди проходить не будут, однако сдадут тест ПЦР, после чего их поселят в гостиницу, а затем доставят на инъекцию первой частью препарата. Через три недели группа вернётся в РФ за второй дозой препарата.

Как уточняется, авторы инициативы планируют создать аналогичные туристические поездки и для иностранцев, желающих привиться российской вакциной. Однако на данный момент сложность заключается в оформлении международной визы. В то же время Горюханов указал, что переговоры с МВД уже ведутся.

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