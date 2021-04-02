Центр Гамалеи научился за 2 дня обновлять вакцину при мутации коронавируса
А это значит, что отечественный препарат станет ещё эффективнее.
Фото © ТАСС / Zuma
Создатели российской вакцины "Спутник V" разработали технологию, которая позволяет адаптировать препарат для борьбы с мутациями коронавируса всего за два дня. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка с изменённой первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет её использовать в качестве вакцинного препарата, готова", — пояснил Гинцбург в интервью РИА "Новости".
На данный момент, по словам микробиолога, ещё обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае заново проводить все фазы испытаний антиковидной вакцины. Глава центра Гамалеи добавил, что в некоторых странах разрешено проверять препарат на ограниченной выборке до ста человек. Если он даёт "такой же адекватный защитный эффект" против нового штамма, то его необходимо запускать в массовое производство.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной. По его словам, уже выработавшийся иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после новой прививки.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Выбор редакции
В центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа
В США обвинили Россию в использовании "Спутника V" для собственных геополитических целей
В США захотели обойтись без вакцины с плохой репутацией AstraZeneca
"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"
Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни
Комментариев: 0