Центр Гамалеи научился за 2 дня обновлять вакцину при мутации коронавируса

Создатели российской вакцины "Спутник V" разработали технологию, которая позволяет адаптировать препарат для борьбы с мутациями коронавируса всего за два дня. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка с изменённой первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет её использовать в качестве вакцинного препарата, готова", — пояснил Гинцбург в интервью РИА "Новости".

На данный момент, по словам микробиолога, ещё обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае заново проводить все фазы испытаний антиковидной вакцины. Глава центра Гамалеи добавил, что в некоторых странах разрешено проверять препарат на ограниченной выборке до ста человек. Если он даёт "такой же адекватный защитный эффект" против нового штамма, то его необходимо запускать в массовое производство.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной. По его словам, уже выработавшийся иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после новой прививки.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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