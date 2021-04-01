В России зарегистрировали препарат "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших

В России зарегистрирован препарат "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в госкорпорации "Ростех". Для его создания понадобилось 2,5 тонны биоматериала.

"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат "Ковид-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против CoViD-19 такого типа", — сообщили в "Ростехе".

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. У 13,3% из них не было клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зафиксировано 383 летальных исхода.

Ранее российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".

При этом "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире по результатам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы