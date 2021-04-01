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Категорий: 18

Лавров: США не ответили на предложение Путина о прямой дискуссии с Байденом

Президент РФ озвучил это предложение 18 марта.

1 апреля 2021, 12:22
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Предложение президента России Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире осталось без ответа со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", — сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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