Лавров: США не ответили на предложение Путина о прямой дискуссии с Байденом

Предложение президента России Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире осталось без ответа со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", — сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.