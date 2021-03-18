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Категорий: 18

Путин назвал темы, которые он готов обсудить с Байденом

Среди них и стратегическая стабильность, и решение региональных конфликтов, и коронавирус.

18 марта 2021, 17:03

Фото © Kremlin.ru

Россия и США разделяют ответственность по стратегической стабильности, об этом можно было бы поговорить с американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил глава Российского государства Владимир Путин, который ранее предложил своему вашингтонскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире. Российский лидер отметил, что на России и США, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете.

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

"Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов — их много, перечислять не буду — и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией", перечислил президент.

Путин упомянул, что в США ситуация с коронавирусом непростая, а у нас "более уверенное движение вперёд" и нам есть чем с американцами поделиться.

Путин: Мы не позволим использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба нам самим

Путин: Мы не позволим использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба нам самим

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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