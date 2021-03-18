Косачёв не исключил ответных действий России, если США не извинятся за хамские заявления Байдена
Подобные высказывания недопустимы для государственного деятеля такого ранга, считает вице-спикер Совфеда.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Хамские заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина недопустимы для государственного деятеля такого ранга, подобные оскорбления неизбежно приведут к обострению двусторонних отношений. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его словам, Москва может принять ответные меры, если от американской стороны не последует извинений.
"Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль", — написал парламентарий в "Фейсбуке".
Косачёв добавил, что подобные заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно обостряют отношения России и США. По его словам, отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — это единственно верная реакция в такой ситуации и, скорее всего, не последняя. Другие меры могут последовать, если американская сторона не принесёт извинений за оскорбления со стороны Байдена.
Сенатор напомнил, что хамские заявления сделал Байден — президент страны, "которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут".
Напомним, накануне США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений, а также ввели новые санкции. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент США Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за некое "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.
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