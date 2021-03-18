Косачёв не исключил ответных действий России, если США не извинятся за хамские заявления Байдена

Хамские заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина недопустимы для государственного деятеля такого ранга, подобные оскорбления неизбежно приведут к обострению двусторонних отношений. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его словам, Москва может принять ответные меры, если от американской стороны не последует извинений.

Косачёв добавил, что подобные заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно обостряют отношения России и США. По его словам, отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — это единственно верная реакция в такой ситуации и, скорее всего, не последняя. Другие меры могут последовать, если американская сторона не принесёт извинений за оскорбления со стороны Байдена.