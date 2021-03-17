Casus belli: считать ли оскорбление нашего президента Байденом объявлением войны

Я, конечно, понимаю, что, может быть, у меня какие-то старые представления о международной дипломатии и допустимости высказываний первых лиц относительно других первых лиц, но, глядя в паспорт, я подозреваю, что у президента США Джо Байдена они, по идее, ещё более старые.

Примерно той эпохи, когда Америка не рисковала называть "бездушным убийцей" даже канцлера Германии и радостно ставила его на обложку Time.

Это что такое было вообще? В интервью ABC — можно сказать, на весь белый свет — президент огромной страны с ядерными ракетами называет президента другой огромной страны с ядерными ракетами "бездушным убийцей".

Это уже началась война или ещё нет? И как это всё понимать? Как там наши гражданские бомбоубежища поживают? А Безос с Маском, не говоря уже о Цукерберге, уже спрятали свои тушки в миллиардодолларовые подземные крепости? Нужно ли Европе вглядываться в чёрное небо, чтобы не пропустить тот момент, когда над её головой красиво и быстро пролетят ракеты встречным курсом?

Считать ли заявление нового президента США casus belli?

Пока я вижу результаты: "Москва вызвала посла России в США Антонова на консультации, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном, сообщил МИД РФ. В ведомстве заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США. Москва намерена определить возможные пути выправления отношений".

Хорошее слово "деградация". Сначала оно затрагивает мозги геронтократов, потом транслируется в СМИ, потом расползается, как чума, в обществе. А там, собственно, и до заветной кнопочки в чемоданчике недалеко.

Но стоит всё воспринимать в контексте и послушать интервью Джозефа Гитлера-Байдена целиком. Потому что там наворочено столько всего, что даже прямое оскорбление русского президента в вашем восприятии отойдёт на второй план. Это похоже на безумный разговор пациента дома престарелых с самим собой.

Потому что вдруг в мозгу пациента всплывает старинная сказка про вмешательство России в выборы. Помнится, Демократическая партия всё пыталась доказать, что русские вмешивались в выборы Трампа и в конце концов подло привели его к власти. (Спойлер: нет, так и не смогли ничего доказать, как ни пытались). А по поводу выборов, в которых победил Байден, ведь было сразу сказано по поводу русского вмешательства — что его вообще не было и поэтому выборы стоит признать честными демократичными. А теперь, оказывается, вот оно как. И на чьей стороне в этот раз работали фабрики русских троллей? Неужели на стороне самого… страшно сказать… Байдена? Тогда, может быть, надо пересмотреть итоги выборов, о чём так долго и настойчиво напоминает старина Трамп? Но даже если на стороне Трампа, то можем ли мы называть выборы-2021 честными? Конечно, нет.

Ну, в общем, когда постоянно врёшь, надо всё-таки иметь хорошую память. Это залог удачного вранья. С памятью тут, похоже, тоже проблемы. Как и с логикой.

Как-то странно кидать в лицо Путину жёсткие оскорбления, неприемлемые в международной дипломатии, и тут же говорить, что собираешься и дальше развивать отношения с Россией.

Или? О, неужели? Всё так просто? Байден уже не видит Путина в ближайшее время в качестве руководителя страны и собирается развивать отношения с кем-то другим? С тем, кого на месте московского царя хотели бы видеть сами Соединённые Штаты?

А теперь отлистываем назад и читаем заместителя госсекретаря Блинкена, который тут всему миру заливал, что Штаты больше не собираются свергать неугодные режимы по всему миру (то есть свергали-свергали и вдруг бац — перестали).

Все эти тонкие дипломатические "сигналы", больше похожие на хаотичную стрельбу из штурмовой винтовки по школьникам во Флориде, стороннему наблюдателю представляются скорее шизофреническими проявлениями.

Но ведь и у больных людей есть некая цель. Сегодня она видится такой — для начала российские выборы-2021 как пролог к выборам русского президента. Цель в прямом — стрелковом смысле слова.

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