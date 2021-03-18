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Бойцы полка Кадырова обратились к Путину после публикаций о "казнях" в Чечне

Спецназовцы отметили, что после ликвидации банды Бютукаева против них началась информационная война.

18 марта 2021, 07:35

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину после статей в СМИ о "казнях" в республике. Их видеообращение опубликовано в инстаграме полка.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству", — говорится в обращении.

Сотрудники отмечают, что после того, как была ликвидирована банда эмира группировки "Имарат Кавказ"* Аслана Бютукаева, против полка началась настоящая информационная война, главным рупором которой является "Новая газета".

Кадыров сообщил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне

Кадыров сообщил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне

Также бойцы напомнили, что в Чечне службу несёт 16 тысяч работников правоохранительных органов, с 2004 года было уничтожено 477 боевиков и 42 главаря бандформирований, 150 спецназовцев погибли.

Напомним, после ликвидации банды Бютукаева глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе полностью покончено с бандитским подпольем.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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