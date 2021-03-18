Зарезанный в Уфе адвокат пытался отсудить у своего убийцы многомиллионный долг перед банком

Убитый накануне в Уфе адвокат представлял в суде интересы местного банка, которому убийца задолжал около 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что нападавший занимался разработкой карьеров и для своего бизнеса взял крупный кредит в банке. Однако дела в гору не шли, поэтому с возвращением денег возникли трудности. Тогда делом занялся суд, а адвокат решил настаивать на том, чтобы бизнесмен передал компанию банку в счёт погашения долга.

Напомним, жуткое убийство произошло 17 марта в частном секторе Уфы. В ходе драки, которая произошла прямо на проезжей части, один из мужчин достал нож и несколько раз ударил своего оппонента, после чего спокойно ушёл, оставив жертву истекать кровью. Позже выяснилось, что после преступления он попытался покончить с собой. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, что скорая ехала до места происшествия почти полчаса.

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