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Зарезанный в Уфе адвокат пытался отсудить у своего убийцы многомиллионный долг перед банком

Нападавший занимался разработкой карьеров и взял крупный заём, но дела в гору не пошли.

18 марта 2021, 06:39

Убитый накануне в Уфе адвокат представлял в суде интересы местного банка, которому убийца задолжал около 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что нападавший занимался разработкой карьеров и для своего бизнеса взял крупный кредит в банке. Однако дела в гору не шли, поэтому с возвращением денег возникли трудности. Тогда делом занялся суд, а адвокат решил настаивать на том, чтобы бизнесмен передал компанию банку в счёт погашения долга.

"Акт отчаяния": Юрист назвал Лайфу вероятную причину убийства адвоката в Уфе

"Акт отчаяния": Юрист назвал Лайфу вероятную причину убийства адвоката в Уфе

Напомним, жуткое убийство произошло 17 марта в частном секторе Уфы. В ходе драки, которая произошла прямо на проезжей части, один из мужчин достал нож и несколько раз ударил своего оппонента, после чего спокойно ушёл, оставив жертву истекать кровью. Позже выяснилось, что после преступления он попытался покончить с собой. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, что скорая ехала до места происшествия почти полчаса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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