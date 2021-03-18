В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране
Власти региона напомнили об объёмах вылова.
Фото © EPA / ТАСС
Агентство по рыболовству Приморского края не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси. Так местные власти ответили на сообщения СМИ про возможные сбои в добыче самой дешёвой рыбы в стране.
"Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко подчеркнул, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет", — цитирует РИА "Новости" представителя краевого правительства.
В правительстве региона напомнили, что в 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В следующий раз они выйдут на промысел сардины в августе, поэтому дефицита продукции на рынке не предвидится.
А ранее Лайф писал, что оптовые цены на минтай рухнули до трёхлетнего минимума. Резкое снижение цен объясняется избытком продукции у рыбаков из-за коронавирусных ограничений.
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