В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране

Агентство по рыболовству Приморского края не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси. Так местные власти ответили на сообщения СМИ про возможные сбои в добыче самой дешёвой рыбы в стране.

"Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко подчеркнул, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет", — цитирует РИА "Новости" представителя краевого правительства.

В правительстве региона напомнили, что в 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В следующий раз они выйдут на промысел сардины в августе, поэтому дефицита продукции на рынке не предвидится.

А ранее Лайф писал, что оптовые цены на минтай рухнули до трёхлетнего минимума. Резкое снижение цен объясняется избытком продукции у рыбаков из-за коронавирусных ограничений.

Авторы