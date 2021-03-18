Российские рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране

Рыбодобывающие компании Дальнего Востока предупредили о вероятности "крупномасштабных сбоев" в промысле сардины иваси — самой дешёвой в России рыбы. А также о возможности связанного с этим значительного роста цен.

По данным РБК, об этом в своём вице-премьеру Виктории Абрамченко сообщил генеральный директор компаний "Тралфлот" и "Софко", входящих в группу "Сигма Марин Технолоджи", Владимир Рекасов. В обращении он отметил, что к сбоям в промысле может привести вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов.

По решению правительства страны, суда, которые построены либо приобретены за границей и обслуживаются в портах иностранных государств, обязаны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне РФ.

Отмечается, что компании "Тралфлот" и "Софко" используют три таких морских судна — супертраулеры "Сергей Бочкарёв", "Пётр I" и "Ерофей". Каждое из них добывает ежегодно свыше 80 тысяч тонн водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился. Сардина иваси является самой дешёвой рыбой в России: один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит 40–45 рублей. При этом килограмм минтая стоит на Дальнем Востоке 68 рублей, а тихоокеанской сельди — 65 рублей.

Как сообщалось ранее, в Фукусиме впервые за два года выловили поражённую радиацией рыбу.

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