Российские рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране
Соответственно, может подняться ценник на продукцию.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Рыбодобывающие компании Дальнего Востока предупредили о вероятности "крупномасштабных сбоев" в промысле сардины иваси — самой дешёвой в России рыбы. А также о возможности связанного с этим значительного роста цен.
По данным РБК, об этом в своём вице-премьеру Виктории Абрамченко сообщил генеральный директор компаний "Тралфлот" и "Софко", входящих в группу "Сигма Марин Технолоджи", Владимир Рекасов. В обращении он отметил, что к сбоям в промысле может привести вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов.
По решению правительства страны, суда, которые построены либо приобретены за границей и обслуживаются в портах иностранных государств, обязаны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне РФ.
Отмечается, что компании "Тралфлот" и "Софко" используют три таких морских судна — супертраулеры "Сергей Бочкарёв", "Пётр I" и "Ерофей". Каждое из них добывает ежегодно свыше 80 тысяч тонн водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился. Сардина иваси является самой дешёвой рыбой в России: один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит 40–45 рублей. При этом килограмм минтая стоит на Дальнем Востоке 68 рублей, а тихоокеанской сельди — 65 рублей.
Как сообщалось ранее, в Фукусиме впервые за два года выловили поражённую радиацией рыбу.
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