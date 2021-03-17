Минтранс призвали отменить плату за выбор места в самолёте при онлайн-регистрации

В Минтранс РФ поступило обращение от Общероссийского объединения пассажиров (ООП) с просьбой запретить отечественным авиакомпаниям взимать плату с пассажиров за выбор места в самолёте при онлайн-регистрации на рейс. Инициатива распространяется на случаи, когда регистрация невозможна без покупки места, пишут "Известия", ссылаясь на письмо председателя ООП Ильи Зотова министру транспорта России Виталию Савельеву.

Отмечается, что общественники предлагают рассмотреть возможность внесения поправок в Федеральные авиационные правила, обязывающих перевозчиков назначать место в самолёте при онлайн-регистрации на рейс в том случае, если гражданин отказался платить за выбор конкретного сиденья на борту.

По утверждению Зотова, некоторые отечественные авиакомпании навязывают платную опцию выбора места в самолёте при онлайн-регистрации на рейс и фактически объединяют эти две услуги.

"Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной: пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолёте", — отметил он.

Согласно данным трёх компаний, где регистрация на рейс обусловлена покупкой места в лайнере, доля пассажиров, которые проходят процедуру онлайн и, соответственно, оплачивают место на борту воздушного судна, составляет порядка 25–35 процентов.

По данным издания, сейчас многие авиаперевозчики не позволяют пассажирам зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолёте, в таком случае бесплатная регистрация возможна только непосредственно в аэропорту.

Ранее сообщалось, что предлагается ввести услугу платной регистрации в аэропорту.

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