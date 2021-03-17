Испытания российских ионных двигателей в космосе запланировали на 2025–2030 годы

Лётные испытания в открытом космосе новых отечественных ионных двигателей планируют провести в 2025–2030 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу исследовательского центра им. М.В. Келдыша.

На предприятии пока не знают, каким именно способом будут проводить испытания. Этот вопрос обсуждается. Однако специалисты исследовательского центра уже создали двигатель мощностью от 200 Вт до 35 кВт. Также ведётся предварительная проработка создания изделия мощностью 100 кВт.

Предполагается, что двигатели малой мощности будут использоваться в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой — в тяжёлых транспортных системах. Разработчики центра стремятся к стандартному сроку эксплуатации изделия в 15 лет, к такому же, как и у самого аппарата.

А в США ранее впервые запустили сверхлёгкую ракету на биотопливе. По словам директора компании, оно столь безопасно, что он может дать его своим дочерям.

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