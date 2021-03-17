Привкус кислого во рту назвали предвестником смертельно опасной болезни
Также следует насторожиться, если без видимой причины проявляется потливость.
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Кислый привкус во рту может быть предвестником сердечного приступа. Об этом предупреждает британское издание Express.
Кроме того, на этот недуг могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота и рвота. Также следует обратить внимание на потливость без видимой причины, бессонницу и усталость.
Как отмечают специалисты, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно. Медики советуют обратить на них внимание и незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.
Ранее сообщалось, что предвестником сердечного приступа может быть чувство беспокойства или тревоги.
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