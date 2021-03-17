Привкус кислого во рту назвали предвестником смертельно опасной болезни

Кислый привкус во рту может быть предвестником сердечного приступа. Об этом предупреждает британское издание Express.

Кроме того, на этот недуг могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота и рвота. Также следует обратить внимание на потливость без видимой причины, бессонницу и усталость.

Как отмечают специалисты, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно. Медики советуют обратить на них внимание и незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.

Ранее сообщалось, что предвестником сердечного приступа может быть чувство беспокойства или тревоги.

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