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Привкус кислого во рту назвали предвестником смертельно опасной болезни

Также следует насторожиться, если без видимой причины проявляется потливость.

17 марта 2021, 22:55

Фото © PIxabay

Кислый привкус во рту может быть предвестником сердечного приступа. Об этом предупреждает британское издание Express.

Кроме того, на этот недуг могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота и рвота. Также следует обратить внимание на потливость без видимой причины, бессонницу и усталость.

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Как отмечают специалисты, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно. Медики советуют обратить на них внимание и незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.

Ранее сообщалось, что предвестником сердечного приступа может быть чувство беспокойства или тревоги.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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